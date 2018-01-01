مفاجأة ميدانية كبرى في الغوطة الشرقية!

جهينة نيوز:

دونت الاعلامية ديمة ناصيف مديرة مكتب قناة الميادين في دمشق على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ما اسمته بـ"مفاجأة" ميدانية حول الأحداث الجارية في حرستا في هذه الاوقات.

وجاء في مدونة ناصيف ان مسلحي "فيلق الرحمن وأحرار الشام" في عربين وحرستا وحزة وزملكا وجوبر وعين ترما يطلبون الانسحاب الى الشمال للانضمام الى فصائل درع الفرات التركية، و"النصرة" إلى ادلب، اذا تم الاتفاق وسُمح لهم بالانسحاب ستكون الغوطة كاملة باستثناء دوما تحت سيطرة الجيش السوري، دوما تنتظر تسوية منفصلة تضمن اخراج كافة المعتقلين والاسرى والمخطوفين.

واضافت: يأتي هذا بعد طلب "فيلق الرحمن" دخول وفد من الامم المتحدة للتفاوض معهم على شروط الخروج من الغوطة الشرقية.

وكان "فيلق الرحمن" رفض سابقا القاء السلاح والانسحاب الى الشمال السوري ليعود الان لطرح هذا الخيار بعد اكتساح الجيش السوري للغوطة الشرقية حيث بات يسيطر على اكثر من 80 % من مساحتها.