الاتحاد الروسي: محاولات الغرب تشويه صورة بوتين وحدت الروسيين

جهينة نيوز:

اكد أليكسي بوشكوف عضو مجلس الاتحاد الروسي اليوم ان المساعي التي بذلتها دول الغرب لتشويه صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعطت نتائج عكسية واسهمت بتوحد المواطنين الروسيين خلفه.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوشكوف قوله على تويتر ان محاولات تشويه صورة بوتين في دول الغرب أتت بآثار عكسية في روسيا وتجلى ذلك بتوحد غير مسبوق للمواطنين حول شخصه وهذا ما اثبتته الانتخابات حقيقة.

يذكر ان لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم حصول الرئيس بوتين على /66ر76/ بالمئة من أصوات الناخبين بعد فرز /84ر99/ بالمئة من أوراق الاقتراع فيما تجاوزت نسبة الاقبال 67 بالمئة.