اكثر من 3500 شخص يخرجون من الغوطة منذ صباح اليوم

الإثنين, 19 آذار 2018 الساعة 10:33 | سياسة, محلي

اكثر من 3500 شخص يخرجون من الغوطة منذ صباح اليوم

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي للمصالحة فلاديمير زولوتوخين، أن أكثر من 3500 شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر نقطة عبور حمورية منذ صباح اليوم الاثنين.

وقال زولوتوخين للصحفيين: "أكثر من 3.5 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ صباح الاثنين عبر نقطة عبور حمورية. وتم توفير الطعام لـ 2.5 ألف شخص حتى اللحظة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا