بوتين يحصل على 67ر76 % من أصوات الناخبين بعد فرز 81ر99 % من أوراق الاقتراع

جهينة نيوز

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على /67ر76/ بالمئة من أصوات الناخبين بعد فرز /81ر99/ بالمئة من أوراق الاقتراع فيما تجاوزت نسبة الإقبال 67 بالمئة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيكولاي بولاييف نائب رئيس اللجنة قوله ..إن أكثر من 55 مليونا من المواطنين الروس صوتوا لصالح بوتين في الانتخابات الحالية مشيرا إلى أنه حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004 حين أيده /31ر71/ بالمئة من الناخبين أي 49 مليونا وستمئة ألف شخص والنتيجة التي حققها

الرئيس بوتين هي الأفضل في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي .

ويلي الرئيس بوتين المرشح عن الحزب الشيوعي بافل غرودينين ب /79ر11/ بالمئة من الأصوات فيما حل زعيم الحزب الليبيرالي فلاديمير جيرينوفسكي ثالثا بحصوله على /66ر5/ بالمئة من الأصوات.

وكان بوتين أكد من مقر حملته الانتخابية أمس ان نتيجة الانتخابات الرئاسية تمثل اعترافا بما تحقق من انجازات في روسيا خلال السنوات القليلة الماضية رغم الاوضاع الصعبة موضحا ان هذه النتيجة هي تعبير عن الثقة داعيا جميع القوى السياسية فى بلاده الى العمل وفقا لمصالح روسيا القومية .