387 مليون ليرة تداولات البورصة بداية الأسبوع

جهينة نيوز

ارتفع حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الجلسة الافتتاحية حيث سجلت قيمة التداولات 387 مليون ليرة بحجم تداول 315 ألف سهم موزعة على 64 صفقة.

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 45 نقطة ليقف عند 6022 نقطة بنسبة تغيير سالبة.‏

وتصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 300 ألف سهم بقيمة تداول 377 مليون ليرة موزعة على 27 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1258 ليرة منخفضا بذلك عن سعر إغلاق الجلسة الماضية تلاه سهم بنك البركة سورية حيث تم تداول 2000 سهم بقيمة تداول 3 ملايين ليرة موزعة على 15 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1463 ليرة منخفضا بذلك عن سعر إغلاق الجلسة الماضية ومن ثم جاء سهم بنك قطر الوطني - سورية حيث تم تداول 6 آلاف سهم بقيمة تداول 2 مليون ليرة موزعة 10 صفقات ليغلق سهمه على سعر 449 ليرة منخفضا بذلك عن سعر إغلاق الجلسة الماضية.‏

وقد تم إيقاف سهم الشركة الأهلية للنقل وتعديل السعر المرجعي لسهم الاتحاد التعاوني للتأمين من 180 إلى 189 نتيجة استيفاء شروط الفقرة أ من المادة 35.‏

ولا يزال كلا من سهم الشركة الوطنية للتأمين وسهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات نماء موقوفا عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل والبنك العربي وبنك المشرق وشركة العقيلة للتأمين التعاوني التكافلي والشركة السورية الكويتية للتأمين والمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتوزيع وبنك المشرق وبنك سورية والمهجر وبنك بيبلوس وبنك الأردن.‏