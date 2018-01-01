فضيحة جديدة في الاتحاد الأوروبي تجاهلها الإعلام الغربي رغم خطورتها

جهينة نيوز

قال المحلل السياسي السلوفاكي مارتين باغو “إن هناك فضيحة جديدة وقعت في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي وتم تجاهلها من قبل الإعلام الغربي رغم خطورتها تمثلت بنشر الاتحاد الأوروبي على موقعه قرارا يفرض عقوبات جديدة على سورية بتبرير أن ذلك قد تم ردا على هجوم كيميائي مع أنه لم يقع.

وأضاف باغو في تعليق نشره اليوم في موقع “هلافني زبرافي” السلوفاكي إن “اجتماع الاتحاد الأوروبي سيعقد غدا ما يعني أن الموافقة على قرار العقوبات تمت قبل الاجتماع وقبل حدوث أي هجوم كيميائي الأمر الذي انتبه إليه العاملون في القسم الصحفي بالمفوضية الأوروبية وقاموا بسحب الخبر فيما تظاهر الجميع بأنه لم يحدث أي أمر جوهري”.

ويواصل معسكر التآمر والعدوان على سورية الذي تتزعمه الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية انتهاك القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة والكذب المفضوح لإجهاض أي جهد يرمي إلى التوصل لحل سياسي للأزمة في سورية ويعمل هذا المعسكر على دعم الإرهابيين بمختلف الوسائل سعيا منه لاستمرار الأزمة.

وتابع باغو إن “ما جرى هو تطور خطير لأن هذا الخطأ يظهر أن الاتحاد الأوروبي لديه وثيقة معدة سلفا عن أمر سيحدث مما يعني أن الغرب يحضر الآن عن طريق إرهابييه في سورية استفزازا جديدا ضد الحكومة السورية بهدف اتهامها بالمسؤولية عنه وإلا فإن مثل هذا القرار الموافق عليه مسبقا من قبل وزراء خارجية دول الاتحاد ليس له أي معنى”.