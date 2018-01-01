أبراج يوم الأثنين 2018/3/19 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٩/ ٣: طموح مبدع صديق وفي محبوب من الاخربن افكاره براقة قوة احتماله قوية يتحمل سوء حظه بشجاعة لا يندب لا يأخذ مقابل، يعطي الحب للاخرين، عيبه سريع الانفعال يحب المخاطر يسيطر على الاخرين، الحظ في الفترة القادمة، حل لمشكلة بين اصدقاء او اقرباء احذر من الحسابات الخاطئة، اهتمام باتمام صفقة مربحة وللبعض اقامة مشروع وتكون تجولاتك مليئة بالمخاطر او ملاحقة قانونية وفي الاشهر القادمة مستوى معيشي طالما تمنيته بمساعدة من صديق او من الاهل، ينجح البعض في مجال الاعلام وانت محاور ممتاز

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تشعر بارتياح، تكون تحت الاضواء تساعد الاخرين وتشق طريقك تسيطر على زمام الامور دون هزات، كانك تقول للشيء كن فيكون يوم مميز واشياء جميلة تغيير بشكلك والعواطف تحكي اسرارك لصديق، القوة معك

الثور: متعب ومضايقات على انواعها، نهار بطيء، تتغير نفسيك صباحا، اليوم معاتبة من اصدقاء وكلام من الماضي احتمال اصطدام مع متحدثين يفرضون وجهة نظرهم عليك، تجنب اللقاءات والاتفاقيات واختلط باناس محددين حتى يؤثروا عليك وتكون إيجابي، كن حذر من محيطك ينتزع سرا منك، حاسب نفسك وغدا تكون من الاقوياء

الجوزاء، لقاءات وتقوم بعمل ترفيهي وتسجل انفراج، تستطيع التحدي وافشال المخططات، الاصدقاء حولك ويعترفون بكفاءتك، قابل لتلقي الدعوات، نشاط اجتماعي وتستطيع محاسبة نفسك

السرطان: تعب وتسمع خبر يزعجك قد يكون كاذبا، مناورات اتكل على حدسك وانتبه من شخص يغير لك بعض الامور ويحبطك، حاول ان تتكيف مع الظروف ولا تضخم الامور لانك بحاجة الى تدعيم خطواتك بصدق واتزان، واذا تعرضت لاستفزاز حاول ان تكون لبقا وحافظ على مكانتك وسمعتك الطيبة، تعامل مع غرباء واشياء فيها تصليحات، تتعرض لازمة فيها احباط

الاسد: بإمكانك التخطيط والنشاط بسفر واتصالات وتكون ناجح وتنهي بعض المعاملات، احرص على الوثائق وازح العقبات من طريقك، نهار جيد يحمل لك دعوات وحفلات وتنقلات بالمواظبة تحصل راحة بال واوقات مسلية بانتظارك، حظ ومقابلات جيدة

العذراء: مرتاح وتحاول ان تسامح وتغفر حتى يقدرك الطرف الاخر تحصل على تأييد بانجازاتك التي لم تتوقعها، تدقق معاملات تفاصيل ومسائل تأمينية واستشفائية، تفكر بمشروع جديد حتى تنهي موضوع مالي يخفف عليك الاعباء المالية، انتبه من المجازفات، عنوان نهارك مشروع وادخال تحسين على الامور المالية

الميزان: القمر بالحمل تتفاجأ ببعض التبدلات بمزاجك بين علو وانخفاض وتعرض نفسك لبعض الاسئلة السيئة، يسعد الاخرون ان يشاهدوك في فوضى تخيم على حياتك لذلك ركز وخبئ للحبيب بعض الحب والمفاجآتواعد النظر ببعض الامور بعمق، عواطف انفراجات وتوقيع عقود

العقرب: انتبه من بداية النهار، نوايا سيئة يخفونها وراء كلام منمق وعروض جديدة وتشعر ببعض الارهاق بعض الشروط تتبدل بالعمل، من الافضل لك تأجيل اي عمل مرهق لوقت لاحق، أنه المهم من واجباتك لا تترك مجالا للاكتئاب يسيطر عليك لا نهارك متعب وتعمل عمل اضافي،.تحصل على نتائج ايجابية بالعمل وتطلب مساعدة

القوس: محظوظ وتلعب دور مميز بمحيطك، يوم مهم بالرغم من الضغوطات، يوم جيد لتحصل على عرض مميز وتنطلق باسم مجموعة كبيرة تأثيرها كبير على احداثك، يوم جديد على صعيد اجتماعي او على صعيد اطفال، مشغول بعمل ايجابي هدف فني معنوي يعدغير لك بشكلك واقامتك

الجدي: أجواء مزعجة على صعيد عملي وعائلي يصيبك التعب، خذ احتياطك لا تولد مناخ قاسي تعاون مع منهم حولك، يخيب املك، كن حريص لتجنب القيل والقال، الارضية خصبة للفتنة

الدلو: مرح ونشيط لاخبار تسمعها، لقاء غير منتظر تفيض بالتفاؤل، سفر واتصالات ورحلة قصيرة انتبه لا تفرض سلطتك على احد من محيطك فقد تصدمك الوقائع ارتياح بالود مع العلاقات بالاخوة والجيران،امر يتعلق بالمقابلات ويكون جيدا

الحوت: تحاول إدخال تحسين على ميزانيتك المالية، نهارك فيه تنقل واحتمال تتكلف ببعض المهام لتحسن من ظروفك، تتوصل لحل يدر عليك اموال او تواجه بشكل مفاجى نفقات تراجع بها ميزانيتك، حياتك العاطفية افضل لا داعي للقلق مبلغ من المال في طريقه اليك على شكل هدية او مكسب