بالفيديو..نهاية مفجعة للاعب في سيرك "دي سوليه" الشهير أمام الجمهور

جهينة نيوز:

في حادث مأساوي وقع أمام مئات الأشخاص، سقط لاعب في سيرك "دي سوليه" الشهير أثناء تأرجحه في الهواء متمسكا بحبل في أحد العروض، مما أدى إلى وفاته.

وأظهر مقطع فيديو لاعب السيرك يان أرناود خلال العرض الذي جرى في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، وهو ممسك بزميله في العرض أثناء تأرجحهما في الهواء، ثم أفلته وتأرجح بالحبل قبل أن يسقط على الأرض.

وما أن ارتطم بالأرض حتى هرع رجال الإسعاف إلى المكان، وتم نقله إلى مستشفى تامبا، حيث فارق الحياة نتيجة إصاباته.

وأصدر سيرك دي سوليه بيانا، نعى فيه أرناود الذي عمل مع السيرك لمدة 15 عاما، مؤكدا أنه يقدم دعمه الكامل لعائلته.

وكان أرناود أبا لطفلتين، ويعيش مع أسرته في العاصمة الفرنسية باريس.