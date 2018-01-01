يونهاب : دبلوماسي كوري شمالي يلتقي مسؤولين أميركيين سابقين

جهبنة نيوز:

ذكرت الوكالة الكورية الجنوبية ( يونهاب) أن دبلوماسي كوري شمالي توجه إلى فنلندا الأحد لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين وكوريين جنوبيين سابقين، وسط سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية قبل قمة محتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية .

وأضافت الوكالة أن تشوي كانج إيل نائب المدير العام لشؤون أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية يعتزم المشاركة في محادثات مزمعة بين مسؤولين أمريكيين سابقين ومسؤولين كوريين شماليين حاليين في فنلندا في محاولة أوسع لإنهاء المواجهة بشأن برامج كوريا الشمالية للأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية ستشارك في اجتماع مع مسؤولين وأكاديميين من كوريا الجنوبية لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل.

وتأتي المحادثات في فنلندا في إطار أنشطة دبلوماسية مكثفة قبيل قمتين مزمعتين لكوريا الشمالية مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في نيسان/أبريل وأيار/مايو على التوالي.

ولم يدل تشوي بتصريحات لدى وصوله إلى مطار ببكين في طريقه إلى فنلندا.

وقالت كوريا الجنوبية الجمعة إنها تسعى إلى محادثات رفيعة المستوى هذا الشهر مع كوريا الشمالية للتحضير للقمة وإن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قد يجتمع مع الرئيس دونالد ترامب قبل الاجتماع المزمع عقده بين الأخير وزعيم كوريا الشمالية.

وأبدى مون وترامب تفاؤلا حذرا بشأن الجهود المبذولة لحل الأزمة المتعلقة بالأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

المصدر وكالة يونهاب