عرافة برتغالية : بوتين سيحكم العالم بعد تدمير أوروبا

جهينة نيوز:

قالت العرّافة البرتغالية الراحلة "بابا فانغا" الشهيرة بلقب نوستراداموس البلقان، إنّ روسيا ستصبح سيدة العالم، ولا يمكن لأحد إيقافها.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم أنّ تلك العرّافة التى توقّعت هجمات 11 سبتمبر وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قالت قبل 40 عامًاً، إنّ فلاديمير بوتين، رئيس روسيا سيحكم العالم فى يوم من الأيام.

وأضافت خلال حديثها مع الكاتب "فالنتين سيدوروف" أنّ روسيا ستصبح سيدة العالم بعد أن تتحوّل أوروبا إلى أرض خاوية، وقالت "كل شيء سيذوب، كما لو كان الجليد، لكن شخصاً واحداً فقط لن يمسّه شيء، وهو مجد فلاديمير، مجد روسيا، وسيتّم إزالة كل شيء من طريقها، وستصبح سيدة العالم أيضاً".

وتوّلى بوتين رئاسة روسيا لأول مرة عام 1999، ثم تصدّر المشهد السياسى منذ ذلك الحين، كما يتصادف ذلك التقرير مع نبأ فوز بوتين فى انتخابات الرئاسة الروسية لولاية رابعة، ولمدة 6 سنوات قادمة، وفقاً للنتائج الأولية اليوم.