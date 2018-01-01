السرقة على الشريعة الأردوغانية - بالصور

جهينة نيوز:

نشر إرهابيون قاتلوا في صفوف قوات أردوغان خلال العدوان التركي على عفرين صورا تظهر سرقاتهم المنظمة لبيوت أهالي عفرين و محالهم التجارية

وذكر "المرصد السوري " لحقوق الإنسان أن العناصر المنتمية لفصائل "سورية " موالية لتركيا، وبعد سيطرتها على مدينة عفرين الأحد، بدأت بنهب ممتلكات مواطنين ومحتويات المقرات السياسية والعسكرية، والمحلات التجارية في المدينة.

وكانت مصادر قد أبلغت "المرصد السوري" لحقوق الإنسان أن عدداً كبيراً من القرى تعرض لعمليات نهب من قبل القوات التي تشارك مع الجيش التركي في عملية عفرين، حيث جرى نهب الآليات والمنازل والأدوات الزراعية، ووجد عدد كبير من الأهالي بيوتهم فارغةً من محتوياتهم.

وشملت عمليات النهب السيارات المركونة في المدينة، هذا بالإضافة إلى سرقة مواد غذائية وأجهزة إلكترونية وسلع كثيرة من المحلات التجارية، لتنقل في سيارات وشاحنات صغيرة إلى خارج المدينة.