هل تحصل(ريا وسكينة) على براءتهما في هذا الفيلم؟

جهينة نيوز:

بدأ تصوير ​فيلم براءة ريا وسكينة​، في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر

ويتحدث الفيلم عن صحفية تدعى "أمل"، تبحث وتحقّق حتى تعلم مدى "براءة ريا وسكينة"، وهل هما مظلومتان أم لا وتجسد منة فضالى دور الصحفية

وقالت فضالي إن هذه التجربة جديدة ومختلفة، بدءاً من القصة التي تدور حولها أحداث العمل، وهي أن "ريا وسكينة"، كانتا وطنيتين وما يثار حولهما من قيامهما بقتل النساء وسرقة مجوهراتهما، ليس له أي أساس من الصحة، وأن هذا تلفيق من القوات البريطانية التي كانت تحتل مصر خلال هذه الفترة.

الفيلم من تأليف ​أحمد عاشور​، إخراج ​عبد القادر الأطرش​، وبطولة ​محمود الجندي​، ​سامية الطرابلسي​، ياسر علي ماهر، أحمد منير، حسن عبد الفتاح، شريف باهر، شمس، وأشرف مصيلحي