بعد قرار فضل شاكر بإطلاق ألبوم فيروزيات.. ريما الرحباني ترد

جهينة نيوز:

بعد تداول خبر عن نية الفنّان المعتزل فضل شاكر إطلاق ألبوم غنائي بعنوان "فيروزيات" يقدّم فيه مجموعة من أغنيات السيدة فيروز بصوته ردّت المخرجة ريما الرحباني، إبنة السيدة فيروز، بطريقة غير مباشرة بمنشور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تحت عنوان "علم وخبر" حذّرت فيه من إعادة تسجيل أيّ عمل فنّي لوالدتها لأنّه يعرّض الفاعل للملاحقة القانونية.

وكتبت " علم وخبر.. إعادة أيّ عمل فنّي وإعادة التوزيع وإعادة التسجيل والإستغلال على الإنترنت و/أو عبر كافّة وسائل البث إلى الجمهور مشروط بالموافقة الخطيّة المُسبقة لجميع أصحاب الحقوق".

وتابعت "أي مخالفة لما سبق، سوف تعرّض مرتكبها للملاحقة القانونية".

ريما عاصي الرحباني .