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حديث الرئيس الأسد لبعض القادة العسكريين في مقرهم على خطوط النار بالغوطة الشرقية
الأحد, 18 آذار 2018 الساعة 21:02 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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