الرئيس الأسد مع عدد من ضباط الجيش السوري في مقر إحدى تشكيلاته المقاتلة على الخطوط الأمامية في الغوطة الشرقية

الأحد, 18 آذار 2018 الساعة 20:58 | شؤون محلية, أخبار محلية

الرئيس الأسد مع عدد من ضباط الجيش السوري في مقر إحدى تشكيلاته المقاتلة على الخطوط الأمامية في الغوطة الشرقية

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