الرئيس الأسد مع عدد من أهالي #الغوطة_الشرقية الذين حرّرهم الجيش السوري من قبضة الإرهابيين

الأحد, 18 آذار 2018 الساعة 19:59 | شؤون محلية, أخبار محلية


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