بالفيديو.. الرئيس الأسد في الخطوط الأمامية لجبهات الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

زار الرئيس بشار الأسد، اليوم الخطوط الأمامية لجبهات القتال في الغوطة الشرقية،

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية صورا وفيديو للزيارة وقالت:

خلال زيارته #الغوطة_الشرقية اليوم.. الرئيس #الأسد لرجال الجيش

العربي السوري البواسل الذين التقاهم في عمق المناطق المحررة: "..أنتم اليوم تخوضون معركة العالم ضد الإرهاب.. وليس معركة #سورية فقط.. وكل رصاصة أطلقتموها لقتل إرهابي، كنتم تغيرون بها ميزان العالم.. وكل سائق دبابة كان يتقدم متراً للأمام كان يغير الخريطة السياسية للعالم.." تابعوا إحدى محطات الزيارة في هذا الفيديو.. رئاسة الجمهورية العربية السورية لتحميل الفيديو على هواتفكم المحمولة من حسابنا على تيليغرام..