الرئيس الأسد مع أبطال الجيش السوري على خطوط النار في الغوطة الشرقية

الأحد, 18 آذار 2018 الساعة 17:34 | شؤون محلية, أخبار محلية

الرئيس الأسد مع أبطال الجيش السوري على خطوط النار في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

الرئيس بشار الأسد مع أبطال الجيش العربي السوري على خطوط النار في

#الغوطة_الشرقية


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