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الرئيس الأسد مع أبطال الجيش السوري على خطوط النار في الغوطة الشرقية
الأحد, 18 آذار 2018 الساعة 17:34 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز
الرئيس بشار الأسد مع أبطال الجيش العربي السوري على خطوط النار في
#الغوطة_الشرقية
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