صابر الرباعي :"هذا هو السبيل الوحيد لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه"

الأحد, 18 آذار 2018 الساعة 16:29 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

صابر الرباعي :

جهينة نيوز:

أعرب الفنان التونسي ​ صابر الرباعي​ عن سعادته بالأصداء الإيجابية لأغنيتيه "مصر ولادة" و"سلام يا دفعة" عن ​الجيش المصري​.

وقال الرباعي إنه تأثر بالمشاهد التي رآها في يوم الشهيد، وإن الوقوف صفاً واحداً ضد ​الإرهاب​ هو قدر الجيش المصري والجيش التونسي والجيوش العربية التي تحارب الإرهاب، وقال إنه يدعم هذه الجيوش بفنه وإبداعه، مشيراً إلى أن وحدة العرب هي السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

كلام الرباعي جاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ​وائل الإبراشي​ في برنامج "العاشرة مساء" عبر قناة "دريم".


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