البيت الأبيض: ترامب يتفاوض مع بضع دول بشأن الرسوم الجمركية

جهينة نيوز:

أعلن ​البيت الأبيض​ إن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يتفاوض مع عدد من الدول حول احتمال تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين إن ترامب "يعكف على العمل مع عدد من الدول فرادى ويتفاوض بشأن مجالات للأمن القومي حيث يمكننا أن نعمل سويا وحيث توجد بعض المرونة“.

وأضافت قائلة "نحن نواصل إجراء تلك المحادثات وسسنستمر فيها حتى نهاية الأسبوع القادم".

ولم تقدم ساندرز مزيدا من التفاصيل بشأن تلك المناقشات.

وفرض ترامب في الثامن من آذار رسوما جمركية قدرها 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، لكنها لن يبدأ سريانها حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

ومع منح إعفاء من تلك الرسوم لكندا والمكسيك فقط، قال البيت الأبيض إن دولا أخرى يمكنها أيضا أن تسعى إلى إعفاء.

ولم توضح إدارة ترامب المواصفات التي على أساسها ستحدد الدول التي ستحصل على إعفاء من تلك الإجراءات التجارية العقابية.