القوات التركية والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها تجتاح عفرين وتشرد أهلها

جهينة نيوز

اجتاحت القوات التركية و المجموعات الإرهابية التابعة لها اليوم مدينة عفرين وقامت بأعمال تخريب ونهب في المنازل والمنشآت وذلك بعد أيام من استهداف مشفى المدينة وتدمير مئات المنازل وتهجير آلاف المدنيين في عدوان متواصل منذ الـ 20 من كانون الثاني الماضي.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن مجموعات من القوات التركيةة والتنظيمات الإرهابية المرتبطة به اقتحمت الأحياء السكنية في مدينة عفرين بعد قصف عنيف نفذته خلال الأيام القليلة الماضية على المدينة واستهداف مشفى عفرين الوحيد وقطع المياه والاتصالات عن المدينة ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.

المصادر الأهلية ذكرت أن القصف التركي الوحشي على مشفى عفرين تسبب بوقوع مجزرة استشهد فيها 37 مدنيا جميعهم من الجرحى والمهجرين الذين لجؤوا إلى المشفى وأدى إلى خروج المشفى من الخدمة.

ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية قامت بنهب وسرقة الممتلكات الخاصة للأهالي في المنازل وتدمير العديد منها داخل مدينة عفرين.

وكان الالاف من أهالي عفرين لجؤوا خلال الأيام الماضية إلى بلدتي نبل والزهراء المجاورتين هربا من قصف النظام التركي ومرتزقته الذي طال القرى والبلدات ومركز مدينة عفرين وتسبب بوقوع دمار كبير وانقطاع المياه عن المدينة ونقص حاد في المواد الغذائية والأساسية.

سانا