الانتخابات الروسية: نسبة إقبال الناخبين بلغت 34.7% حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم

جهينة نيوز

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة 14.00 بتوقيت موسكو بلغت 34.72 بالمئة.

وقال نائب رئيس اللجنة، نيكولاي بولايف إن "نسبة المقترعين في الانتخابات الرئاسية الروسية حتى الساعة 14.00 بلغت 34.72 بالمئة".

هذا وفتحت مراكز الانتخابات أبوابها اليوم الأحد 18 مارس/آذار أمام الناخبين الروس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس ثمانية مرشحون على منصب رئيس البلاد وهم، سيرغي بابورين (عن الاتحاد الشعبي الروسي) ورجل الأعمال بافل غرودينين (عن الحزب الشيوعي الروسي)، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي (عن الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي) والرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل) والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك (عن حزب المبادرة المدنية) ومكسيم سورايكين عن حزب (شيوعيو روسيا)، والمفوض المعني بحماية حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف (عن حزب النمو)، وغريغوري يافلينسكي عن حزب ("يابلوكو" الليبرالي).

وبهذا الترتيب الأبجدي، يتم إدراج أسمائهم على ورقة الاقتراع.

سبوتنيك