ميليشيا "فيلق الرحمن" تبحث وقف إطلاق النار في الغوطة مع الأمم المتحدة

جهينة نيوز

قالت ميليشيا "فيلق الرحمن" في الغوطة الشرقية لرويترز اليوم الأحد إنها تتفاوض مع وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة.

وقال وائل علوان المتحدث باسم "فيلق الرحمن" من مقره في اسطنبول في تسجيل صوتي ”نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم“. وأضاف ”أهم النقاط التي يجري تأكيدها والتفاوض على إجراءاتها هي وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات للمدنيين وإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقي العلاج خارج الغوطة بضمانات أممية“.

وذكر أن موضوع ”الخروج“ من الغوطة غير مطروح على الطاولة.