لندن تعلن وصول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غداً لمتابعة قضية سكريبال

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يصلون غداً الاثنين، 19 مارس/آذار، إلى لندن في سياق متابعة قضية تسمم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان لها، اليوم الأحد، 18 مارس/آذار، إن منظمة حظر الأسلحة الدولية تنوي اختيار مختبراً على أرض محايدة من أجل تحليل المادة التي تسمم بها سكريبال، مؤكدة أن تحليل المادة السامة التي تعرض لها يتوقع أن يستغرق أسبوعين على الأقل.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ترغب في العمل مع الجانب الروسي للتحقيق في تسمم سيرغي سكريبال، وكذلك ظروف وفاة نيكولاي غلوشكوف ومستعدة لمنح موسكو فرصة التحقيق.

وقال جونسون" "نود التعاون مع روسيا حول هذه القضية في الأيام القادمة. مضيفا "سنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في الكشف عن أسباب ما حدث".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أعلنت عن فتح قضية جنائية حول محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال ابنة ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

الجدير بالذكر، أن تسمم سيرغي سكريبال وابنته يوليا أثار أكبر أزمة في العلاقات الروسية البريطانية في السنوات الأخيرة.

المصدر sputnik