خصم 10% من راتب عامل مطار بسبب وسامته

جهينة نيوز:

قد يتسبب حسن مظهرك ووسامتك في الحصول على وظيفة جيدة في إحد الشركات، ولكن ماحدث مع عامل مطار في الصين كان غير ذلك تماما، حيث خصم له مديره 10 % من راتبه نظرا لوسامته وحسن مظهره.

ووفقا لموقع ” ndtv”، فإن أحد الركاب سجل مقطع فيديو للموظف وهو يسير في مطار شيامن بجنوب شرق الصين وقارنه البعض بالممثل الكوري “سونغ جونغ كيفي”، ونال الموظف إعجاب الكثيرين وحصل الفيديو على ملايين المشاهدات، ولكن مديره لم يكن لديه نفس الرأي حيث خصم من راتب العامل 10 %، بعدما زعم أن ثيابه غير مهندمة ولم يلتزم بمعايير السلوك في المطار.

وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصرف المدير، وقال الموظف: “ما زلت أشعر بسعادة غامرة لأنه ليس من السهل أن أصبح مشهورا بهذه السرعة، ولن يؤثر القرار على فرحتي بأنني أصبحت مشهورا”.