طرح وحدة الفيديو لـ محرك البحث "بايدو" الصيني في نيويورك بـ2.4 مليار دولار

الأحد, 18 آذار 2018 الساعة 13:44 | تكنولوجيا, إنترنت

طرح وحدة الفيديو لـ محرك البحث

جهينة نيوز:

أطلقت وحدة بث الأفلام عبر الانترنت التابعة لمحرك البحث الصيني العملاق "بايدو" طرحا عاما أوليا في نيويورك بقيمة 2.4 مليار دولار حيث ستستخدم الحصيلة لتوسيع نطاق المحتوى المتاح.

ومن المتوقع أن يمنح الإدراج وحدة "آي تشي يي" قوة مالية إضافية في إطار السباق مع منافسيها بالسوق الصينية مثل "يوكو تودو" التابعة لمجموعة علي بابا القابضة.

وقالت الشركة في إفصاح للجنة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة إنها ستطرح 125 مليون سهم بسعر بين 17 و19 دولارا.

ويمكن لمرتبي الإصدار بيع 18.75 مليون سهم إضافي وفي حالة ممارسة الحق بالكامل ستصل قيمة العملية إلي نحو 2.7 مليار دولار.


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