«واتسآب» يرضخ ويوافق أخيراً على هذا الإجراء!

جهينة نيوز:

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" أنه وافق أخيرا على إجراء هام "غير متوقع".

وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن "واتسآب" تعهد أخيرا، بعدم مشاركة البيانات الخاصة مع مستخدميه مع "فيسبوك".

وكانت تقارير عديدة قد تحدثت عن احتمالية مشاركة تطبيق التراسل الشهير بيانات مستخدميه مع الشركة الأم المالكة له "فيسبوك"، والتي تستغلها الأخيرة لأغراض دعائية وإعلانية تتركز في تطبيقها للتواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مكتب المفوضية الإعلامية البريطانية قوله إنهم توصلوا إلى اتفاق مع "واتسآب"، يقضي بحظر مشاركته أي بيانات خاصة لمستخدميه مع "فيسبوك".

وبموجب هذا الاتفاق، سيوقف المكتب أي تحقيقات أو دعاوي قضائية ضد التطبيقين الأشهر في العالم.

ولكن حذرت إليزابيث دنهام، مدير مكتب المفوضية الإعلامية، من أن هذا الأمر "مؤقت"، وسريانه بصورة مستمرة، يندرج تحت بند "التزام التطبيقين" بالقانون العام لحماية البيانات المرتقب، والمقرر أن يبدأ العمل به في مايو/أيار المقبل.

وتابعت "في حال توافقت مشاركة البيانات الشخصية بين واتسآب وفيسبوك مع القانون الجديد، فلن يكون أي مشاكل قضائية معهما".

ومضت "قانون حماية البيانات الجديد لا يمنع الشركة من مشاركة البيانات الشخصية، لكنه ينبغي عليه فقط أن يتبع المتطلبات القانونية اللازمة لهذا الأمر، أما الآن فلا يمكنهم مشاركة البيانات يمكن فقط لفيسبوك أن تقوم بمعالجة تلك البيانات دون الحصول عليها".