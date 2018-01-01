أردوغان: مسلحي "الجيش الحر" سيطروا على مركز مدينة عفرين!

جهينة نيوز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد سيطرة مسلحي "الجيش الحر" المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين شمال سوريا.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 103 لانتصار جناق قلعة: إن "أعلام تركيا و"الجيش الحر" ترفرف الآن في سماء عفرين" قائلاً: "رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدل أعلام الإرهاب".

وتابع: "تركيا والأتراك وسوريا والسوريين سيتذكرون هذا اليوم الذي حررنا فيه عفرين من الإرهابيين، أبارك لنا ولأهالي عفرين النصر العظيم على الإرهابيين".

وكان أردوغان قال أمس السبت، في مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، بأن "عودة أهالي منطقة عفرين إلى أراضيهم باتت وشيكة، وأن تحرير المدينة من الإرهابيين بات قاب قوسين أو أدنى.. الفتح قريب، وإخوتنا سيعودون إلى منازلهم وأراضيهم".

وتنفذ تركيا، منذ الـ20 يناير/كانون الثاني الماضي، بالمشاركة مع مسلحي "الجيش الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

سبوتنيك