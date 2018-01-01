أردوغان: مسلحي "الجيش الحر" سيطروا على مركز مدينة عفرين!

الأحد, 18 آذار 2018 الساعة 11:46 | سياسة, محلي

أردوغان: مسلحي

جهينة نيوز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد سيطرة مسلحي "الجيش الحر" المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين شمال سوريا.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 103 لانتصار جناق قلعة: إن "أعلام تركيا و"الجيش الحر" ترفرف الآن في سماء عفرين" قائلاً: "رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدل أعلام الإرهاب".

وتابع: "تركيا والأتراك وسوريا والسوريين سيتذكرون هذا اليوم الذي حررنا فيه عفرين من الإرهابيين، أبارك لنا ولأهالي عفرين النصر العظيم على الإرهابيين".

وكان أردوغان قال أمس السبت، في مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، بأن "عودة أهالي منطقة عفرين إلى أراضيهم باتت وشيكة، وأن تحرير المدينة من الإرهابيين بات قاب قوسين أو أدنى.. الفتح قريب، وإخوتنا سيعودون إلى منازلهم وأراضيهم".

وتنفذ تركيا، منذ الـ20 يناير/كانون الثاني الماضي، بالمشاركة مع مسلحي "الجيش الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

سبوتنيك


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا