ميركل لوزير داخليتها: الإسلام جزء من ألمانيا!

جهينة نيوز

سارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع بدء ولايتها الرابعة للردّ على تصريحات وزير الداخلية في ألمانيا هورست سيهوفر، حول المسلمين .

وجاء الرد منها على تصريحات وزير الداخلية الألمانية "هورست سيهوفر" حيث قال :إن الدين الإسلامي "لا ينتمي لألمانيا"، و"على ألمانيا ألا تتخلى عن تقاليدها وعاداتها من أجل مراعاة الثقافات الأخرى.. على المسلمين التعايش بيننا وليس بجوارنا أو ضدنا".

ووفق "رويترز"، ردّ "ميركل" جاء بعد يومين فقط من بدء ولايتها الرابعة، على لسان المتحدث باسمها وقالت: "المسلمون ينتمون لألمانيا، وكذلك دينهم الإسلامي"، و"علينا العمل حتى نضمن تعايش الأديان بشكل ناجح"، وفقاً لـ"فاينانشيال تايمز".

وفي أول مقابلة صحفية له بعد تسلمه منصب وزير الداخلية في ألمانيا، اعتبر هورست سيهوفر لصحيفة "بيلد زيتونغ" واسعة النطاق الجمعة، أن الدين الإسلامي "لا ينتمي لألمانيا"، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، وأضاف "سيهوفر" في المقابلة: "على المسلمين التعايش بيننا، وليس بجوارنا أو ضدنا".

وكان "سيهوفر" تصادم سابقاً مع "ميركل" حين كان رئيس وزراء مقاطعة بافاريا، عندما انتقد سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها مع اللاجئين، واعتبرها "خرقاً" للقوانين الألمانية.

وتستخدم عبارة "الإسلام لا ينتمي لألمانيا"، التي قالها "سيهوفر"، كشعار للحزب اليميني المتطرف الذي دخل الانتخابات الألمانية للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، بعد موجة عدائية على خلفية ارتفاع عدد اللاجئين في ألمانيا.