استمرار سريان هدنة حرستا الى الساعة الثالثة عصر اليوم

جهينة نيوز

أفاد الإعلام الحربي المركزي في تغريدة له على "تويتر"، استمرار سريان هدنة حرستا في الغوطة الشرقية لمدة 24 ساعة الى عصر اليوم الاحد.

وكان الاعلام الحربي أعلن عن هدنة حرستا في الغوطة الشرقية ظهر أمس السبت لإتاحة خروج المدنيين عبر معبر الموارد المائية.

ووفقا لمصادر متفرقة، سيستمر وقف إطلاق النار في مدينة حرستا، الذي بدأ من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي ليوم أمس السبت، سيستمر لغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأحد.

وكانت "فصائل المعارضة" في الغوطة الشرقية أعلنت أمس السبت، التزامها بتنفيذ القرارات الأممية واستعدادها للحوار مع روسيا شريطة أن ترعى الأمم المتحدة المحادثات المقترحة.

ويتزامن تأمين الممرات الإنسانية وهي معابر مخيم الوافدين، وحمورية، وجسرين مليحة، والموارد المائية، مع استمرار تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية وعودة الاستقرار النسبي إليها، حيث سيطر على بلدة جسرين، وتقدم في بلدتي سقبا وكفربطنا.