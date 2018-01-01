بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

جهينة نيوز

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية في العاصمة موسكو.

ووصل الرئيس بوتين إلى مركز الاقتراع رقم 2151 في أكاديمية العلوم الروسية في موسكو، وتوجه إلى مندوبي لجنه الانتخابات وأبرز بطاقة الهوية ليخلو في غرفه الاقتراع ويدلي بصوته.

وخلافا للشائعات التي راجت سابقا حول أن بوتين سيصوت في شبه جزيرة القرم، أو في بطرسبورغ، أدلى الرئيس الروسي بصوته في المكان الذي اعتاد أن يصوت فيه وهو مقر أكاديمية العلوم الروسية في شارع لينينسكي وسط العاصمة موسكو.

روسيا اليوم