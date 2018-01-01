ثبات أسعار الذهب وتوقعات بازدياد الطلب عليه محلياً

جهينة نيوز

أكد نقيب الصاغة غسان جزماتي إن التوقعات تشير الى تحسن في أسواق الذهب المحلية على خلفية الطلب القائم في الفترة الحالية على المعدن الاصفر تبعاً لجملة من المتغيرات التي شهدتها دمشق ومحيطها في الآونة الاخيرة، مبيناً ان الطلب على الذهب ارتفاع بالتزامن مع هذه المتغيرات.‏

وبحسب جزماتي وفي حديث خاص للثورة فان الطلب الزائد على الذهب لا يلعب دوراً في اسعاره كما يتوقع البائع بالنظر الى ان اسعار الذهب مرتبطة بعاملين اساسيين أولهما سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية وبالدرجة الثانية أسعار الذهب في البورصات العالمية، ولكون سعر صرف الدولار على مستوييه مستقر منذ نحو سنة، فقد انتفى العامل الاول في حين يتراجع وبشكل كبير دور العامل الثاني بعد استقرار العامل الاول، ضمن هامش مناورة محدود، لافتاً الى ان سعر الذهب في السوق المحلية مستقر وبشكل أفقي منذ أسابيع ثلاثة وحتى الآن.‏

وفيما يتعلق بأسعار الذهب عالمياً قال جزماتي إن الاونصة الذهبية سجلت انخفاضاً لا يقل عن 20 دولاراً دفعة واحدة تبعاً لإقبال المستثمرين على بيع الذهب لجني الارباح فكانت النتيجة اتساع العرض على حساب الطلب جزئياً، مبيناً في هذا السياق أن الاونصة الذهبية سجلت يوم أمس (السبت) سعر 1315 دولاراً.‏

وبالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلية أشار نقيب الصاغة إن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً بقي على حاله ضمن سعر 17400 ليرة سورية للأسبوع الثالث على التوالي، في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً سعر 14915 ليرة سورية، كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 147 الف ليرة سورية، أما الاونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 633 ألف ليرة سورية، وفي نفس السياق وصل سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً الى 151 الف ليرة سورية في حين سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 147 الف ليرة سورية.