أكثر من 68 ألف شخص خرج من الغوطة منذ افتتاح الممرات الآمنة و 20 ألف منذ صباح اليوم !

الأحد, 18 آذار 2018 الساعة 10:50 | سياسة, محلي

أكثر من 68 ألف شخص خرج من الغوطة منذ افتتاح الممرات الآمنة و 20 ألف منذ صباح اليوم !

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي للمصالحة اليوم الأحد، خروج أكثر من 20 ألف مدني صباح اليوم الأحد، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي للمصالحة ، اللواء فلاديمير زولوتوخين، خروج أكثر من 20 ألاف مدني صباح اليوم، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية.

وقال زولوتوخين اليوم: "حتى الساعة 10.00 صباحاً خرج أكثر من 20 ألف عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية، وخروج الناس مستمر".

وتعدى إجمالي عدد الخارجين خلال عمل الممرات الآمنة 68 ألف شخصا.

وكان المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، أعلن في وقت سابق، اليوم الأحد، خروج أكثر من 5 ألاف مدني صباح اليوم، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا