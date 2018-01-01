إعلان أسماء سبعة قتلى في تحطم مروحية أمريكية بالعراق

جهينة نيوز

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الأحد أسماء سبعة اشخاص قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في غرب العراق يوم الخميس الماضي.

وقالت إن القتلى هم مارك ويبر،29 عاما، وأندريس أوكيفي،37 عاما، وكريستوفر زانتيز،37 عاما، وكريستوفر راغوسو،39 عاما، وداشان بريغز، 30 عاما، ووليام بوش،36 عاما، وكارل إينز،31 عاما، بحسب رويترز.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في بيان أصدرته في وقت سابق عدم نجاة أحد في الحادث، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صدر في وقت سابق إنه يجري التحقيق في الحادث الذي لم يكن على ما يبدو نتيجة نشاط معاد.

وقال الجيش إن طائرة هليكوبتر أمريكية أخرى مرافقة أبلغت السلطات بالحادث وقامت قوات الأمن العراقية وأفراد من التحالف بتأمين المنطقة، وقال مسؤولان أمريكيان طلبا عدم نشر اسميهما نقلا عن تقارير مبدئية يوم الخميس إن الطائرة تحطمت قرب القائم بمحافظة الأنبار على مقربة من الحدود السورية.

وتقول الولايات المتحدة إن لديها نحو 5200 فرد في العراق ضمن تحالف يقاتل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.