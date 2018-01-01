تعرف على أغلى قطعة شوكولاتة في العالم وما هي مكوناتها!؟

جهينة نيوز

شهدت البرتغال وتحديدا مدينة أوبيدوس، عرض أغلى قطعة شوكولاتة في العالم.

ووفقا لما ذكرته تقارير محلية، يبلغ ثمن القطعة 9489 دولار، وهي مغطاة بالذهب الصالح للأكل، ولم يصنع منها سوى 1000 قطعة.

وقام صناع هذه القطعة من الشوكولاتة، بحشوها بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق الذهب.

وقال صانع الشوكولاتة البرتغالي دانيل جوميز، إن القطعة التي يبدو شكلها مثل قطعة الألماس، دخلت موسوعو "غينيس" للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة في العالم.

يذكر أن قطعة الشوكولاتة تم وضعها في صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة من كريستال شواروفسكي.