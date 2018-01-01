فيدرر يبلغ نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس بصعوبة

جهينة نيوز

نجا روجر فيدرر المصنف الأول عالميا من مفاجأة أمام بورنا تشوريتش غير المصنف وفاز عليه بصعوبة 5-7 و6-4 و6-4 في الدور قبل النهائي لبطولة إنديان ويلز للتنس اليوم السبت ليواصل سعيه لإحراز اللقب للمرة السادسة.

واحتفلت الجماهير عندما كسر فيدرر إرسال تشوريتش ليحسم المجموعة الفاصلة وينهي اللقاء بعد ساعتين و20 دقيقة أمام اللاعب الكرواتي الشاب البالغ عمره 21 عاما.

وكان تشوريتش في طريقه لتحقيق مفاجأة بفضل ضرباته الخلفية القوية ليتقدم بالمجموعة الأولى في أول مجموعة يخسرها فيدرر في تسع مباريات في إنديان ويلز.

وكسر تشوريتش إرسال فيدرر في بداية المجموعة الثانية لتصمت الجماهير.

لكن رغم الظهور بشكل أقل من مستواه نجح الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في توجيه ضربات إرسال متقنة وحسم النقاط المؤثرة بفضل خبرته الكبيرة.

وقال فيدرر عقب اللقاء "كان من الصعب بالنسبة لي قبول فترة عشر دقائق التي كان فيها متقدما بمجموعة وكسر بعدها إرسالي.

"كنت مطالبا باجتياز ذلك وقلت إني سأشعر بالسعادة بالبقاء في أجواء اللقاء. ربما يشعر هو بالتوتر وأعتقد أن هذا تماما ما حدث".

وأضاف السويسري المخضرم "وبكل تأكيد فلقد ساندني الحظ أيضا. كانت مباراة جيدة".

وواصل اللاعب البالغ عمره 36 عاما مسيرته الرائعة في 2018 بعدما حقق 17 انتصارا بينما لم يتعرض لأي هزيمة.

وسيلعب فيدرر في النهائي مع الكندي ميلوش راونيتش أو الأرجنتيني خوان ديل بوترو.