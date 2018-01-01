سريلانكا تلغي حالة الطوارئ

جهينة نيوز

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الأحد الغاء حالة الطوارئ التي فرضت في شتى أنحاء البلاد في السادس من الشهر الجاري بعد اشتباكات بين بوذيين ومسلمين.

وقال سيريسينا على تويتر "بعد تقييم موقف السلامة العامة أصدرت تعليمات بإلغاء حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل أمس"، حسبما ذكرت رويترز.

وكان سيريسينا قد أعلن حالة الطوارئ لوقف انتشار العنف الطائفي بعد اندلاع اشتباكات بين بوذيين ومسلمين في منطقة كاندي بوسط سريلانكا، وذكرت وسائل الإعلام أن شخصين قُتلا كما لحقت أضرار بمئات من العقارات المملوكة لمسلمين وأكثر من 20 مسجدا.

وتصاعدت حدة التوتر بين الطائفتين على مدى العام المنصرم مع اتهام بعض الجماعات البوذية المتشددة المسلمين بإجبار الناس على اعتناق الإسلام وتخريب مواقع أثرية بوذية.

واحتج بعض البوذيين القوميين أيضا على وجود طالبي اللجوء من المسلمين الروهينغا القادمين من ميانمار ذات الأغلبية البوذية في بلادهم، وتشهد ميانمار هي الأخرى تصاعدا للتيار البوذي القومي.