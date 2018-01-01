أبراج يوم الاحد 2018/3/18 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٨/ ٣: مشغول دائما يبتهج عندما ينتهي من مهمة او ينصرف لغيرها، مولع باداء عدة مهام بوقت واحد، يحب العمل والموسيقا، متوتر مشدود يحب إنهاء اعماله بتقنية تساعده على الحياة، كتوم احيانا يتحمل الامور الصعبة لا يحب التغيبر ويحب التملك جميل يحب الارض والزراعة صبور ينهي عمله جيدا، يستبسل، طبعه متحفظ خطواته مدروسة، احتمال انفصال للمرتبطين حياة مادية متقلبة، تعطيل عن العمل او ينتقل لعمل جديد نجاح وتفوق في الاشهر القادمة، للبعض سفر وتنقل يحب ان يكون كل شيء جديد وغير مالوف.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يقدم لك نهارك خدمة ثمينة، بوجود القمر بالحمل نهار حافل بالنشاطات وامامك خيارات متعددة وتمارس سلطتك بشتى المجالات، تحضر نفسك لمناسبة فها اهتمام متميز وتحصل على احدى رغباتك الغالية، مكسب مالي او استرداد دين أشياء ضائعة تجدها، الفرصة المالية قادمة

الثور: حاول الا تكون عصبيا ولا تصدق الوعود ولا تفسر الكلام الذي تسمعه أنه سينفذ، تلاحق اعمالك بجدية، تعيش أخطاء او سوء تفاهم، تقودك النقاشات الى استنتاجات مزعجة لا تستهن بقدرتك على الاقناع وتأسف لبعض الاوضاع، شعرت بالعرقلة او التأجيل تستطيع مواجهة الخصوم

الجوزاء: تحيي قضايا قديمة مع الاصدقاء، اليوم اكثر هدوءا من اليومين الماضيين، تستعيد السيطرة وتضع اصبعك على الجرح وتجد العلاج الشافي والدواء لكل علة عن طريق الاصدقاء نهار جيد وانت مصدر للسعادة، يوم للاجتماعات والدعوات والمشاركات

السرطان: ابق معتدلا وثق بحدسك لا تبالغ، قد يقودك سوء تفاهم مع احد العاملين او الزملاء إلى توتر بالعمل، قاوم رغبتك بالسيطرة على الآخرين واحترم الاصول وانتبه لما تقول، تجد نفسك امام تحدي وباستطاعتك تجنبه، للبعض تتلقى اجوبة مناسبة على عرض وطلب، يتعلق رقمك وببرجك اليوم بترقية او مشروع، حافظ على إنجازاتك

الاسد: طاقتك عالية تحمل لك ممارسة اعمالك باتقان ومهارة، مجالاتك واسعة يجب ات تلتقطها حتى تحصل على نتيجة إيجابية ملموسة على صعيد سفر او اوراق او بيع وشراء وتجارة او مشروع له بعد خارجي، يوم جيد للدراسة

العذراء: الحظ يمر من بابك وفرصة استثنائية تسهيلات لعمليات مالية، تحرك بحرية تامة واستعد قد تتلقى مبلغ من المال وسداد ديون، نهار للدفع والاستحقاقات، نهار للتغييرات وامور الماضي كن حذر على صعيد الصحة

الميزان: حاول ان تجد تسوية مع الشريك سواء العاطفي او العملي، كن هادئ فالوضع دقيق لا تتورط بعلاقات شائكة اتكل على حدسد، لا تترك مجالا لاحد ان يؤثر عليك يحمل لك نهارك اعطال وتاجيلات، شارك جميع من تحب في اعمالك

العقرب: يكثر عملك وتشعر بالارهاق تكثر المسؤوليات والواجبات وتضطر ان تتخلى عن بعض الارتباطات ربما لاسباب شخصية او مالية، تحلا بالصبر قد تقلق لزيارة او تعمل لقاء لا تحاول الضغط على الامور وانجز ما تستطيع من اعمالك، انتبه لغذائك وصحتك وحافظ على هدوئك، تعمل بدلا من شخص ما وتكون في أكثر من مكان، يوم للركض

القوس:من الصباح انفراج وإيجابية، مناسب لمعالجة المشاكل اوقات مذهلة بالتغيير الايجابي، قد يعود الحبيب او يأتي متسامحا او معتذرا، يوم صاخب للهو والاهتمام بالاولاد او نشاط فني او أدبي، صوتك مسموع وجوك إيجابي

الجدي: القمر متنافر مع برجك وعرقلة وتأجيل عليك التحفظ على وجهة نظرك او إثارة حفيظة المحيط بآرائك او مواقف فيها تصرفات تؤدي لمواجهة، حاول ضبط أعصابك خفف من الانتقادات حتى لا تواجه شيء سيء او تضطر لخضوع لاوامر العائلة، بعض الاعطال والتصليحات عليك بالهدوء، امر شخصي وتحب البقاء في البيت

الدلو: تخوض تجربة جديدة تسعدك، تسجل نهار ممتاز تحصل على فكرة يتبناها الاخرون وتلتقي باشخاص قادرين على مساعدتك، سفرة قصيرة وتطور مهم بعملك، انت أمام خيار مهم بعملك، خيارات متعددة تنقل مقابلات لقاءات اجتياز امتحانات، نهار جيد لك

الحوت: يقدم لك نهارك خدمة ثمينة، بوجود القمر بالحمل نهار حافل بالنشاطات وامامك خيارات متعددة وتمارس سلطتك بشتى المجالات، تحضر نفسك لمناسبة فها اهتمام متميز وتحصل على احدى رغباتك الغالية، مكسب مالي او استرداد دين أشياء ضائعة تجدها، الفرصة المالية قادمة