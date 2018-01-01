حوالى 112 مليون روسي ينتخبون رئيسا لبلادهم

جهينة نيوز:

فتحت مراكز الاقتراع لأول مرة في روسيا في منطقتي كامتشاتكا وتشوكوتكا، في أقصى الشرق الروسي، أبوابها في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد، بتوقيتهما المحلي ( 23:00 من يوم السبت بتوقيت موسكو) أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد لفترة رئاسية حتى عام 2024 .

وكذلك تم فتح أبواب مراكز الاقتراع في منطقة ساخالين وجميع مدن منطقة الشرق الأقصى الروسي، التي تتزامن معها في التوقيت، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء.

وبدأت 194 دائرة انتخابية عملها في منطقة كامتشاتكا، في 37 مركز منهم سيتم التصويت باستخدام منظومات التعامل مع بطاقات التصويت، ووفقا للجنة الانتخابات الإقليمية، تم تسجيل حوالي 230 ألف ناخب في المنطقة.

وتفتح مكاتب الاقتراع في روسيا الاتحادية أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، لاستقبال الناخبين حتى الـ8 مساء بالتوقيت المحلي لكل جمهورية وإقليم روسي حسب توقيته الخاص، بدءا من فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد وصولا إلى مقاطعة كالينينغراد في أقصى غرب البلاد.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو 3620 مركز اقتراع.

ومن الجدير بالذكر أنه يتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين يتم إدراج أسمائهم على ورقة الاقتراع وفق الأبجدي: سيرغي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديموقراطي الروسي" والرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل)، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب" المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، والمفوض المعني بحماية حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.

ويحق التصويت في الانتخابات لأي مواطن من روسيا الاتحادية، بلغ الـ 18 من عمره وبكامل قواه العقلية، ومن غير الموجودين في السجن بقرار من المحكمة.

وحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت.

المصدر: سبوتنيك