ايران.. لن نقبل بأي إجراء جديد من شأنه أن يقوض الاتفاق النووي

جهينة نيوز:

حذرت إيران السبت من أنها لن تقبل بأي شروط جديدة قد تحد من مفاعيل الاتفاق الدولي حول ملفها النووي، بحسب ما أعلن مسؤول إيراني كبير، في وقت يسعى الأوروبيون والأميركيون للحصول على ضمانات إضافية من طهران.

وقال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني السبت لدى استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي "لن نقبل بأي تغيير أو تفسير أو إجراء جديد من شأنه أن يقوض" الاتفاق الموقع عام 2015، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الطلابية إيسنا.

كما حذر شمخاني "الأوروبيين من لعب لعبة الأميركيين"، مؤكدا أن "برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاروخي الردعي سيستمر وفق ضرورات الأمن القومي وبجدية".