الأركان الروسية: متخصصون أمريكيون دربوا مسلحين في سوريا على استخدام الكيميائي

جهينة نيوز

قالت هيئة أركان الجيش الروسي إن المسلحين في سوريا يتلقون تدريبا على أيدي متخصصين أمريكيين لاستخدام السلاح الكيميائي في الاستفزازات وإلصاقها بالحكومة السورية.

وقال الفريق أول، سيرغي رودسكوي، رئيس قيادة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم السبت، " أود أن ألفت انتباهكم إلى استمرار محاولات المسلحين لتنفيذ استفزازات باستخدام المواد السامة لاتهام قوات الحكومة السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين".

واتهم رودسكوي من أسماهم بـ "مدربين أمريكيين" بـ "إعداد جماعات مختلفة من المسلحين بمعسكر قرب مدينة التنف لتنفيذ الاستفزازات باستخدام السلاح الكيميائي"، مضيفا أن "المواد السامة سلمت للمسلحين في جنوب سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية".

وأشار رودسكوي إلى أن "20 حاوية كلور سلمت إلى المناطق السكنية الواقعة على بعد 25 كيلومترا (15 ميلا) شمال غرب إدلب، حيث يعد إرهابيو جبهة النصرة لهجوم إرهابي هناك".

وقال إن " الاستفزازات الهدف منها خلق ذريعة للضربات الأميركية ضد الحكومة السورية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية مدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.