نصف مليار دولار جائزة اليانصيب الأميركي

جهينة نيوز:

يحصل الفائز في يانصيب (باوربول) الأميركية، ليل السبت، على 455 مليون دولار، وهو واحد من أعلى المبالغ في تاريخ الجائزة، بعد مرور 19 سحبا متتال دون فائز أساسي.

واحتمالات الفوز في سحب السبت، الذي سيجرى في الساعة 10:59 مساء بالتوقيت المحلي (02:59 بتوقيت غرينتش)، واحد في 292 مليونا، بحسب رويترز.

وسيكون للفائز خيار الحصول على 455 مليون دولار كاملة كأقساط على 29 عاما أو الحصول على مبلغ نقدي على الفور قيمته 269.4 مليون دولار.

وإن لم يسفر السحب عن فائز تطابق أرقام بطاقته أزواج الأرقام الـ6 لليانصيب ستؤجل للسحب المقبل وموعده 21 آذار/ مارس.

وآخر سحب لباوربول نتج عنه فائز كان في 6 يناير الماضي، عندما حققت تذكرة بيعت في نيوهامبشير 559.7 مليون دولار.

واختار وقتها الفائز استلام مبلغ نقدي، بلغت قيمته 352 مليون دولار.

ووصل مبلغ باوربول لرقم قياسي في يناير 2016، بلغ 1.6 مليار دولار، وبيعت وقتها 3 تذاكر فائزة في فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي.