وضعية تظهر المناطق التي تقدمت إليها مؤخرا ميليشيا "الجيش الحر" مدعومة بالجيش التركي في عفرين بريف حلب الشمالي الغربي

السبت, 17 آذار 2018 الساعة 18:01 | شؤون محلية, أخبار محلية

وضعية تظهر المناطق التي تقدمت إليها مؤخرا ميليشيا

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