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وضعية تظهر المناطق التي تقدمت إليها مؤخرا ميليشيا "الجيش الحر" مدعومة بالجيش التركي في عفرين بريف حلب الشمالي الغربي
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وضعية تظهر المناطق التي تقدمت إليها مؤخرا ميليشيا "الجيش الحر" مدعومة بالجيش التركي في عفرين بريف حلب الشمالي الغربي
السبت, 17 آذار 2018 الساعة 18:01 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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