إصابة عدد من المدنيين نتيجة اعتداءات إرهابية على أحياء سكنية في دمشق وريفها

جهينة نيوز:

أصيب 15 مدنيا بينهم طفل في اعتداءات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن عددا من القذائف أطلقتها التنظيمات الارهابية المنتشرة فيما تبقى من مناطق الغوطة الشرقية على منازل الأهالي في حي الزاهرة أسفرت عن إصابة 8 مدنيين بجروح متفاوتة في حين أصيب 4 مدنيين بجروح نتيجة قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على حي المزة.

وأشار المصدر إلى أن مدنيا أصيب بجروح في حي الكباس نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفة على منازل الأهالي.

وفي مدينة جرمانا بين مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن الإرهابيين استهدفوا حي الآس بالقذائف ما أدى إلى إصابة امرأة وطفل بجروح متفاوتة.

ولفت المصدران إلى أن الاعتداءات الإرهابية خلفت أضرارا كبيرة في منازل المدنيين وممتلكاتهم وفي البنى التحتية.

واستشهد أمس الأول مدني وأصيب 18 اخرون بجروح نتيجة استهداف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية بالقذائف حي باب توما وساحة المحافظة وجسر فكتوريا بدمشق.