رعب في صفوف التنظيمات الإرهابية بسبب إصرار الأهالي على الخروج من الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

خرج اليوم السبت آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية وممر الموارد المائية بحرستا الذي افتتحه الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأهالي لخروج المدنيين المحاصرين الذين كانت تتخذهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية.

وذكر مصدر عسكري أن 10 آلاف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية بريف دمشق اليوم عبر ممري حمورية والموارد المائية أغلبهم من الأطفال والنساء.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية المدنيين أثناء خروجهم من حرستا باتجاه ممر الموارد المائية بالرصاص الحي ما أسفر عن إصابة طفل بجروح حيث قام عناصر من الجيش بإسعافه إلى المشفى وفق ماذكرت وكالة «سانا».

كما دب الرعب في صفوف التنظيمات الإرهابية بسبب إصرار الأهالي على الخروج من الحصار الذي تفرضه عليهم التنظيمات الإرهابية والأعداد المتزايدة المتدفقة باتجاه الممر الآمن من خسارة درع بشري من الأهالي حاصرتهم لسنوات ومنعتهم من الخروج إلى حضن الدولة.

وافتتح الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأهالي ممرا إنسانياً جديداً من حرستا باتجاه مبنى الموارد المائية على الأوتستراد الدولي حيث خرج من خلاله عشرات المدنيين المحاصرين وكانت في استقبالهم وحدات من الجيش لتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وتقوم وحدات من الجيش العربي السوري والهلال الأحمر العربي السوري على ممر حمورية باستقبال المدنيين الخارجين من الغوطة الشرقية وتقدم جميع التسهيلات اللازمة لهم ونقلهم إلى نقطة تجمع مؤقتة تمهيداً لنقلهم عبر الحافلات إلى مراكز للإقامة المؤقتة التي تم تجهيزها بجميع وسائل الاقامة والرعاية الصحية.

وأشار عدد من المدنيين الخارجين إلى أن يقينهم المطلق بأن الجيش العربي السوري قادم لتخليصهم من حصار التنظيمات الإرهابية لم يتزعزع طيلة الفترة الماضية وها هم الآن يتحررون من ظلم الإرهابيين وجرائمهم.

ودعوا من تبقى من أهالي الغوطة وخاصة في دوما إلى الانتفاض في وجه الإرهابيين الذين تكسرت معنوياتهم في ظل هذه الانتفاضة الشعبية على وجودهم في مختلف مناطق الغوطة.

وأشار بعض المدنيين الخارجين من الغوطة الشرقية إلى عزمهم المغادرة إلى أقاربهم في دمشق والمحافظات الأخرى في حين أكد البعض الآخر أنهم سيتوجهون عبر الحافلات إلى مراكز الإقامة المؤقتة في ريف دمشق.

وخرج أمس نحو 17 ألف مدني من الغوطة الشرقية بحسب تقديرات معنيين في ممر حمورية حيث قامت وحدات من الجيش بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم.