تركيا ترتكب مجزرة في عفرين والمدنيون يفرون باتجاه مناطق الجيش السوري

جهينة نيوز:

قتل 11 مدنياً، السبت، في غارة تركية استهدفت مدينة عفرين في شمال سوريا، التي تشهد حركة نزوح ضخمة خشية هجوم وشيك للقوات التركية والفصائل الموالية لها.

وذكر المرصد السوري لوكالة، فرانس برس، أن "القصف الجوي استهدف هؤلاء المدنيين أثناء محاولتهم الهرب من المدينة في سيارة وجرار زراعي"، مشيراً إلى إصابة آخرين بجروح.

والجمعة، قتل 43 مدنيا على الأقل بقصف للقوات التركية على عفرين.

ومن بين القتلى نازحون، إضافة إلى 16 مدنيا قتلوا جراء قصف الأتراك للمشفى الوحيد في عفرين.

ووصف مدير المرصد ما حدث في المستشفى بـ"المجزرة"، متهما الأمم المتحدة بـ"نفاق تركيا".

وكانت تركيا بدأت، في 20 كانون الثاني، بدعم من فصائل موالية لها، هجوما على منطقة عفرين تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وأشار المرصد إلى أن "المدنيين يخرجون من الجهة الجنوبية، ويحاولون الوصول إلى مناطق تسيطر عليها قوات الجيش العربي السوري.