الاتحاد الآسيوي يسمح للأندية العراقية باللعب على أرضها

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، أن الأندية العراقية المشاركة في كأس الاتحاد هذا الموسم، ستخوض مبارياتها على أرضها في العراق، وذلك توافقا مع قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بالسماح بإقامة المباريات الرسمية في 3 مدن عراقية.

ونقل بيان للاتحاد الآسيوي عن رئيسه الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة قوله إن: "المباريات المقبلة لفريقي الزوراء والقوة الجوية بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستكون أول المباريات الرسمية التي ستقام في العراق بعد رفع الحظر الدولي".

وكان من المقرر أن يلتقي الزوراء والقوة الجوية مع المنامة والمالكية البحرينيين تواليا في مارس الحالي.

وأكد الاتحاد القاري انه أجل المباراتين "لحين صدور قرار رفع الحظر حتى يستفيد الفريقان العراقيان من ميزة اللعب على أرضهما وبين جماهيرهما".

وأعلن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الجمعة، السماح بإقامة المباريات الرسمية في البصرة وكربلاء وأربيل، مؤكدا أنه يعود للمنظمين والاتحاد الآسيوي "أن يتخذوا قرارهم الخاص بهذا الشأن"، لكن "بالنسبة إلى الفيفا، لا مشكلة".

ورفض الفيفا في الوقت الحالي طلبا عراقيا بالسماح باستضافة المباريات الودية في العاصمة بغداد، معتبرا ان ذلك يحتاج الى مزيد من الدراسة.

وتمنى الشيخ سلمان أن "يكون رفع الحظر الدولي عن إقامة المباريات الدولية في مدن البصرة وأربيل وكربلاء بمثابة خطوة باتجاه رفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد في المستقبل القريب"، مؤكدا نيته زيارة العاصمة العراقية "في أقرب فرصة من أجل توفير الدعم اللازم في هذا الشأن".

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي من أبرز الداعمين لرفع الحظر بالكامل عن العراق، وزار مدينة البصرة في فبراير الماضي لحضور مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والسعودي.