مقتل 10 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في الفلبين

جهينة نيوز:

تحطمت طائرة ركاب صغيرة تقل 5 أشخاص وسقطت فوق منزل، بعد وقت قصير من إقلاعها إلى الشمال من مانيلا عاصمة الفلبين، اليوم السبت، وقتل في الحادث ركاب الطائرة الخمسة و5 آخرون على الأرض.

وأقلعت الطائرة، وهي من طراز بايبر - 23 أباتشي، من مطار في بلدة بلارديل بمقاطعة بولاكان، ثم تحطمت، وسقطت فوق منزل، حسبما ذكر المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفلبينية إريك ابولونو ومصادر والشرطة.

وأوضح قائد شرطة بلارديل خوليو ليزاردو، أن الفلبينيين الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة المجهزة لنقل 6 أفراد، قتلوا، كما لقي 5 أشخاص على الأرض حتفهم.

وقال إن الحادث أشعل حريقا في المنزل الذي اصطدمت به الطائرة.