لندن: الرد الروسي كان متوقعا ولن يغير من موقفنا!

السبت, 17 آذار 2018 الساعة 17:34 | سياسة, عالمي

لندن: الرد الروسي كان متوقعا ولن يغير من موقفنا!

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن جهاز الأمن القومي في البلاد سيجتمع الأسبوع المقبل، لبحث "الخطوات المقبلة" في الأزمة الدبلوماسية مع موسكو، على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقالت الخارجية إن الرد الروسي على القرار البريطاني السابق بطرد 23 دبلوماسا روسيا "كان متوقعا".

وتأتي التصريحات البريطانية بدورها ردا على قرار روسي، السبت، بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا، وسحب التصريح لبريطانيا بفتح قنصلية في سان بطرسبرغ.

وقالت الخارجية البريطانية إن طرد روسيا 23 من دبلوماسيينا "لن يغير من موقفنا".

واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو من أجل "اجتماع"، للمرة الثانية خلال أسبوع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، السبت.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا