اصابة طفل باعتداء الارهابيين على المدنيين الخارجين من حرستا في الغوطة

جهينة نيوز

خرج ١٥٠ مدنيا من حرستا في الغوطة الشرقية من المعبر الانساني الذي افتتحه الجيش باتجاه الموارد المائية.

ولدى خروج المدنيين إصيب طفل نتيجة إعتداء التنظيمات الإرهابية بالرصاص عليهم

و قام عناصر الجيش باسعافه ونقله إلى المشفى .

ويحاول الارهابيون المتواجدون في حرستا منع المدنيين بشتى الوسائل من الخروج من حرستا الى نقاط الجيش .

وتمت الاستعدادات اللوجستية الكاملة عند معبر حرستا لتأمين المدنيين الخارجين من حرستا .

ويواصل الجيش السوري عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويبسط سيطرته على مدرسة الفارابي شمال بلدة الريحان وعلى تل كردي ومساحة واسعة من المزراع شمال شرق البلدة بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة.